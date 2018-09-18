Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili dün çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin dersbaşı yaptığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak’ta sona erecek. Öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran’da alacak. 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencileri dâhil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün sınıfları doldurdu. Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek. Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak. Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak. Öte yandan eğitim öğretim döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Okula başlayan çocukların mutluluğu yüzünden okunurken, üç ay tatilinin bitmesine kimi öğrenci sevinirken kimisi de az geldiğini ifade etti. Tatil boyunca ne yaptıkları sorusun ise çocuklar genelde bol bol gezdiklerini, kitap okuduklarını söyledi.

141 milyon kitap dağıtıldı

2018-2019 eğitim öğretim yılı için 141 milyon 722 bin 460 ücretsiz kitap basıldı. Kitaplar sınıflara göre tek tek ayrıldı. Öğrencilerin sıralarına yerleştirildi. İlk zilin çalmasıyla sınıflarına giden öğrenciler kitaplarına kavuştu. İthal kâğıt sıkıntısı nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullara kitap gönderemediği ileri sürülmüştü.

15 Ekim’e kadar sabredin

2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni İstanbul Çekmeköy’deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda gerçekleşti. Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katıldı. Bakan Selçuk “Çocuklarımız bilgisayarlarla eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek durumundayız” dedi. TRT’de katıldığı canlı yayında ise Bakan Selçuk şunları söyledi: 15 Ekim’de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak. Ben bilerek hemen acil icraatlar geçmemeyi tercih ediyorum.

Bizim derslik sayımız ya da okullarımızın coğrafi bilgi sistemi açısından yeri belli değil. Bütün okullarımızın QR kodlarını çıkarıyoruz.