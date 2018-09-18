Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek. Ek yerleştirme ücreti ise 15 TL. İlk yerleştirmelerin ardından ÖSYM’nin yayınladığı verilere göre, lisans ve ön lisans programları toplamında açık öğretim fakülteleri de dahi 180 bin 360 kontenjan boş kaldı. 3-7 Eylül’de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından ise lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı. Bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ise 99 bin 749 oldu. Buna göre ek yerleştirme döneminde adayları 280 bin 109 boş kontenjan bekliyor. Boş kalan kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar da yer alıyor.