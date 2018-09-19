Bakan Selçuk, Şanlıurfa'da 8 lisenin bir arada faaliyet göstereceği  Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte  bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, eğitim tesislerine adı verilen  harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı  Bedihlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin  yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi  gerektiğini ifade etti.

"Derdimiz kendimizle değil, dünya ile yarışmaktır"

Her öğrencinin bir cevher olduğuna işaret eden Selçuk, cevherlerin de  öğretmen ve ailelerin katkısıyla mücevhere dönüşeceğine inandığını bildirdi.

Öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlatan  Selçuk, "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim  işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil,  bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle  rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve  öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın  değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin  hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır." diye konuştu.

"Davamız eğitim ve gelecek davasıdır"

Öğrencilerin ciddi çalışması sonucunda Türkiye'nin daha iyi yol  alacağını kaydeden Selçuk, "Bizim davamız gerçekten eğitim ve gelecek davasıdır.  Biz nasıl Sütçü İmamları Şahin Beyleri unutmadıysak, yeni gençlerle de  Türkiye'nin geleceğini unutmayacağız. Biz Milli Eğitim ailesi olarak  öğrencilerimiz için her türlü hizmete hazırız. Kendi vazifemizi yapmaya  muktediriz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle biz eğitimde şu ana kadar  yaptığımız birçok başarıya kalite ve başarı açısından yeni tuğlalar ekliyeceğiz.  Yapılanın üstüne biz de bir şeyler yapacağız. Şanlıurfa'ya ayrı bir önem  vereceğiz. Urfalıyız ezelden diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, daha sonra açılışı yapılan okullarda eğitime  başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve  isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini vurguladı.

"Bakan olmak zordur"

Hedefini sorduğu bir öğrencinin "Bakan olmak istiyorum, sizi çok  seviyorum." sözleri üzerine Selçuk, "Emin misin? İşin çok zor olur." diye  gülümseyerek yanıt verdi.

Sınıftaki diğer bir öğrencinin sürekli sistem değişikliği istemediğini  belirtmesi üzerine de Bakan Selçuk, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani  frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de  böyle bitireceksiniz inşallah." karşılığını verdi.

Selçuk'a temaslarında Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı  Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Gülendar  Açanal, Halil Özşavlı ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da eşlik  etti.