Okul terasındaki bahçede düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ellerinde bayraklar taşıyan Anasınıfları ile 1., 2., 3. sınıf öğrencilerinin tören geçişleri, ardından da sınıflara yerleşmeleriyle devam eden etkinlikte günün önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

“Sizler, şimşek eğitim kurumlarında yetişen şimşek gençlersiniz.”

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada kolejin kuruluşunun 33. yılına girdiklerini, bundan çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını dile getiren Ahmet Şimşek şunları söyledi; “Canımızdan çok sevdiğimiz sevgili öğrencilerimiz. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı hepimize, Milli Eğitimimize ve milletimize kutlu olsun. Bu güzel ve önemli açılışın sevincini, gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşayan sizler eğitim kurumlarımıza, hoş geldiniz. Toplumumuza mal olmuş eğitim kurumlarımız 33. yıla başlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Bu 33 yılda geçmiş yılların tecrübesi, olgunluğu, birikimi ve kurumsallaşması var. Yıllarını eğitime harcamış tecrübeli kurumumuz, yeni eğitim kurumlarına, Milli Eğitime önderlik yapmaktadır. Ne mutlu bizlere. Kurumumuzun ömrü yıllarca, sonsuza kadar sürsün. Temennim budur. Kurumumuz, memleketimize ve milletimize yararlı, beyinleri yüksek seviyede bilgi dolu insanlar yetiştirmenin azmi ve gayreti içerisinde çalışmaktadır. Sizler, şimşek eğitim kurumlarında yetişen şimşek gençlersiniz, göz kamaştırıyorsunuz. Gayemiz şudur; siz evlatlarımız ilim-irfan sahibi olsun, şahsiyetli olsun, yurdumuzu dünyaya tanıtacak mükemmel insanlar olarak yetişsin, bütün dünya size imrensin, onur duysun, hayran kalsın. Bu saydıklarımızın gerçekleşmesi için, eğitim kurumlarımızı çağın gerektirdiği en son teknolojik imkanları kullanarak donattık. Yalnız teknolojik imkanlar tek başına yeterli değildir. Sevgi unsurunu birbirimizle kaynaştırmak da gereklidir. Sevgi her şeyin anahtarıdır. Bizler sadece mükemmel eğitim öğretim vermekle kalmıyoruz, sevgiyi de bunun içine katıyoruz. Rabbim yüreklerinizi sevgiyle doldursun. Kurumumuz insanı değerli insan yapan olguları da siz öğrencilerimize sunuyor ve öğretiyor. Değerli olduğunuzu bilin. Kendinizi değerli hissedeceğiniz bir yol daha var. O da, Atatürk prensiplerini anlamak ve takip etmektir. İnanıyorum ki hepiniz birer Atatürk gibi düşünecek ve O’nun yolunda yürüyerek bu vatanı kalkındıracaksınız. Yüce Atatürk siz gençlere güveniyordu. ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ diyerek çizdiği yolda yürümenizi istedi. Biz de sizlere güveniyoruz. Onun için, Atatürk’ün yolunda yolunuz açık olsun. Yarın büyük adamlar olacaksınız, dünyayı gezeceksiniz. Atatürk’ün yolundan giderek vatanınızı, milletinizi tanıtacaksınız. Dünyanın takdir ettiği gençler olun. Ben sizlere kefilim, beni mahcup etmeyin.”