Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelin Üzek Kılız ANKARA İHA

Millî Eğitim Bakanlığı, bir milyon öğretmenin fikirlerini direkt iletebilmeleri için "birmilyonfikir.meb.gov.tr" adresi üzerinden dijital platform oluşturdu. Türkiye'nin 81 ilindeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir" projesi Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha mutlu ve başarılı öğrencilerin yetişmesini hedeflediklerini ifade etti. Selçuk "Diyelim ki fen ile ilgili çok önemli bir fikir var. Projenin sadece belli bir okulda kalması değil de Türkiye'ye mal olması açısından buradaki fikir platformunun destek olacağına inanıyoruz" dedi. Öğretmenlerin fikirlerini nasıl paylaşacağı konusuna da değinen Bakan Selçuk, şöyle devam etti: Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz 'Mebbis' sistemi üzerinden, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz ise 'e-Okul' sistemi üzerinden platforma girerek fikirlerini belirtebilirler. Projelerle analiz raporları çerçevesinde bire bir ilgileneceğim. Toplanan verilerin ilk değerlendirme çalışmasını, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kamuoyuyla paylaşacağız.