Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği üniversite ikinci tercih sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıya birlikte kayıtlar 1 Ekim tarihine alınmaya başlanacak. Bir programa yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar devam edecek.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT KAYIT BAŞVURULARI 3-10 EKİM TARİHİNDE

Ek yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşen öğrenciler için yurt kayıt işlemleri 3-10 Ekim tarih aralığında alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu süreçte kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için misafir öğrenci statüsünde barınma imkanı sağlayacak.

EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNİN AÖF KAYITLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan ek yerleştirme öğrencileri için başvuru tarihleri ise 24-28 Eylül olacak. Adaylar, ek yerleştirme başvurularını 5 belge ile tamamlayabilecek;

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi

5) Askerlik Durum Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracak. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.