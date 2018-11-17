Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA



Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirleme süreci başladı. “2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında, Türkiye’nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim alacak. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili konuyla ilgili şunları söyledi: Yeni özel yetenekli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak için bu yıl BİLSEM’lerin sayısını 135’e çıkardık.



BİLSEM sayısı artacak

Bu sayı daha da artacak. Türkiye’de yaklaşık 43 bin öğrenci BİLSEM’lerde kendi kabiliyetleri doğrultusunda zenginleştirici bir eğitim alıyor. Sınıf öğretmenlerimiz, yetenek alanlarına göre öğrencilere ait gözlem formlarını doldurma işlemlerine başladı. İlk defa 2015 yılında tablet bilgisayar üzerinden yapılan grup tarama uygulaması bu yıl da 81 ilimizde 19 Ocak 2019’da başlayacak. Bu yıl grup tarama uygulamasını ücretsiz planladık ve 500 bin civarı başvuru olacağını düşünüyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık.



Üst düzey eğitim

Aday gösterilen öğrencilerimiz yetenek alanına bakılmaksızın öncelikle tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına alınacak ve yetenek alanlarının her biri için ayrı olacak şekilde Türkiye ortalamalarına göre belirlenen baraj puanlarını geçen öğrencilerimiz bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak. Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmelerimiz yapılacak. İlkokulun ilk üç sınıfında öğrenci kabulünün ardından özel yetenekli öğrenciler, 12. sınıf sonuna kadar farklılaştırılmış bir şekilde kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde eğitim alacak.