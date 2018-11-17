Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atama yapılacak alanlar için 2017 veya 2018 KPSS’de 50 ve üzerinde puan alma şartı bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Aralık’ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak. 15 Ocak 2019’da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019’da yapacak. MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.