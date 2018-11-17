Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan sonra yaz tatilinde üniversite öğrencileri devlet tarafından kamu kurumlarında ücretli olarak çalıştırılabilecek.Uygulamadaki amaç, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve çalışma disiplini kazandırmak. Kapsamdaki öğrenciler haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında olmak üzere en fazla üç ay süreyle kamu kurumlarında çalışabilecek. Üniversite öğrencileri bu süre zarfında haftada üç gün olmak üzere günlük sekiz saat çalışacaklar. Ayrıca öğrenciler çalıştığı Kuruma ve Türkiye İş Kurumuna bilgi vermek ve onay almak şartıyla beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Yaz tatilinde çalıştırılacak öğrencilere yapılacak ödeme, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşacak.