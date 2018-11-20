Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Güney Kore, 35 yıl Japon istilasında kaldı. Ardından iç savaş ve açlıkla boğuştu. Buna rağmen topyekûn bir mücadeleyle çok kısa bir sürede büyük atılımlar gerçekleştirdi. Güney Koreliler bu süreçte en büyük payı eğitime ve teknolojiye harcadı. Şimdilerde bunun meyvelerini topluyorlar. Güney Kore, Finlandiya’dan sonra dünyada eğitimde söz sahibi olan ikinci ülke...

Kalkınma yarışına Güney Kore ile başlayan ancak, istikrarsızlık sebebiyle bir hayli gerilerde kalan Türkiye, eğitimde benzer yolların arayışında. Yarının Eğitimi Platformu, Güney Koreli eğitim uzmanlarını Yıldız Teknik Üniversitesinde bir araya getirdi. Başarı hikâyelerini anlatan Koreliler, Türkiye’nin de benzer sonuçları alınması için yapılması gerekenleri sıraladılar.



RÜYA OKULLARINI KURDUK

Zirvede sorularımızı cevaplayan Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı ve Gyeonggi Bölgesi Eğitim Müdürü Lee Jae Joung, başarı reçetelerini gazetemize anlattı. Jae Joung özetle şunları söyledi: Bütün kesimlerin katılımıyla önce eğitimi nasıl düzenleyebiliriz diye düşündük… Çocukların kendi hayallerini, kendi sistemlerini belirleyebilecekleri bir sistem tasarladık. Kendi çabalarıyla kendi programlarını belirleyebilecekleri Rüya Okulları oluşturduk ve köy eğitimi de okulun dışında gelişti. Müfredat yok, öğretmen yok, ders kitabı yok. Sadece yardımcılar, asistanlar var öğrencilere eşlik eden... Böylelikle öğrenciler hayallerini gerçekleştirebiliyor. Bunları kendi başlarına yapabiliyorlar ve hayalleri gerçek oluyor.



İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ

Türk askeri Kore’de bizim için sadece savaşmadı, çocuklarımız için okullar da kurdu. Asla unutamayız. Buraya ayak bastığımda kendimi evimde hissettim. Aramızda çok uzun bir mesafe olsa da ortak geçmişimiz var.

Ülkeniz tarihiyle köklü bir yer... Geçmişinizi öğrenerek ilerlemeniz birçok başarıyı beraberinde getirecektir. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye’de bu konuda bazı sıkıntılar mevcut. Tarih çok önemli, çünkü geçmişi bilmeyi sağlıyor ve geleceğin hayal edilmesine ön ayak oluyor. Eğitimde arayışınız gerçekten önemli. Türkiye iyisini hatta daha iyisini yapar. Tarihi başarınızı eğitimde de avantaja çevirebilirsiniz. Büyük fırsat... Tecrübe paylaşılması önemli... Birbirimizle diyalogla bazı şeyler daha çok ilerler. Özelikle iki ülke arasında eğitim konusunda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yeni öğrenme mekânları geliştirilmeli

Güney Kore’de başarısızlık için hiçbir bahane kabul edilmiyor. Özellikle aileler çocuklarının üstünde baskı kuruyor. Bu yüzden günde kırktan fazla kişi ülkede intihar ediyor... Bu durumu değerlendiren Lee Jae Joung “Aileler çocukların hep iyi olmasını hayal ediyor. Çocuklar yüksek notlar alamadıklarında ya da itibarlı okullara gidemediklerinde mutsuz oluyorlar. Diğer faktör ise yeni medyanın etkisi altıda kalıyorlar. Ve öyle yaşıyorlar. Onları izole ediyor. İntihara başvuruyorlar. Kolay bir çözümü yok... Bunun düzelmesi için çabalıyoruz” dedi. Eğitimde yeni öğrenme biçimlerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Lee Young, “Öğretmenin rolü değişmeli, sadece not veren olmamalı. Okulun dışında yeni mekânlar, yeni öğrenme mekânları ve sınıf yapıları düşünmeliyiz” diye konuştu.

Okul öncesi bilgi temelli bir eğitim değildir

Okul öncesi eğitimde dünyaca ünlü isimlerden birisi olan Dr. Mugyeong Moon, Güney Kore’de okul öncesi eğitim ve uygulamalarla ilgili ipuçlarını anlattı. Moon özetle şunları söyledi: Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim ileri için bir kaynak... Bir çocuğa yapılan yatırım bütün topluma yapılan yatırımdır. Bu konuda büyük uğraşlar veriyoruz. Gördükleri üniversite eğitiminin ardından ulusal düzeyde yapılan sınavı geçerlerse anaokul öğretmeni oluyorlar. Çok hassas davranırız. Okul öncesi öğretmenlik bilgi temelli bir eğitim değildir. Bizzat çocukla öğretmen arasında etkileşim içeren eğitim biçimidir. Anaokulun kalitesi öğretmenin kalitesiyle eş değerdir.