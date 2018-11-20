MAHMUT ÖZAY
Yapay zekânın yangın algılamada hayata geçirilmesini sağlayan ürün; çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zekâ ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi olarak tanımlanıyor.
Genç akademisyen Türkiye birincisi
20.11.2018 - 03:14 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, yapay zekâ kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘2.241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.
MAHMUT ÖZAY
Etiketler : tübitak,
589512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/589512.aspx
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