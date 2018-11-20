Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY



Yapay zekânın yangın algılamada hayata geçirilmesini sağlayan ürün; çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zekâ ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi olarak tanımlanıyor.