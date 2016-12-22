Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL - Türkiye için sürdürülen karalama kampanyalarına en iyi cevabı, ülkemizde çalışan yabancı CEO’lar verecek. Ekonomi Bakanlığının öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen “Türkiye Hikâyeni Keşfet” kampanyasında; 17 şirketin yabancı CEO’su kamera önüne geçerek Türkiye’yi anlattı. Yeni yılla birlikte İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinde gösterilecek tanıtım filminde CEO’lar, Türkiye’ye duydukları güvenin altını çiziyor. Kampanyaya katılan ilk isimlerden biri de Philip Morris-Sabancı’nın İspanyol Genel Müdürü Enrique Jimenez... Ekonominin durumunu algı ve beklentilerin belirlediğini aktaran Jimenez “Biliyoruz ki, zor zamanlar geliyor ve geçiyor. Türkiye ekonomisi, dünyanın gördüğünden çok daha iyi durumda. Büyüme devam ediyor, cari açık hâlâ minimal düzeyde. Algı ve beklentileri iyi yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışındaki paydaşlarımıza, Türkiye’ye neden inandığımızı anlatmak gibi bir görevimiz var” dedi. Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Jimenez, Türkiye’nin zor dönemleri atlatma gücüne ve ekonomik geleceğine inandığını belirtti. TİM kampanyasının önemine vurgu yapan Jimenez, şu mesajları verdi:

- Türkiye, zor bir yıl geçiriyor. En son Beşiktaş ve Kayseri’de yaşanan olaylar düşünüldüğünde, kelimeler duyguları anlatmakta yetersiz kalıyor. Böyle zor zamanlarda uluslararası şirketlere daha büyük sorumluluklar düştüğüne inanıyorum.

- Kampanyaya katılan ilk şirketlerdeniz. Çekimlerde bizzat yer aldım. Bizi hiç sınırlamadılar, hislerimizi dile getirmemize izin verdiler. Mutsuzluk ve korkunun bize engel olmasından yana değilim. Hepimiz ekonomiye katkı yapmaya devam etmeliyiz. Küçük bir katkı bile, toplamda büyük sonuçlar doğurabilir.

- Türkiye’de son 3 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. En büyük üretim tesisimiz burada. Sadece ürettiklerimizi değil, yeteneklilerimizi de ihraç ediyoruz. 100’ü aşkın profesyoneli ihraç ettik.



24 ülkede büyük kampanya

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından Ekonomi Bakanlığı’nın STK’larla başlattığı dev tanıtım atağında detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Discover your Turkey story!” (Türkiye Hikâyeni Keşfet) kampanyası çerçevesinde, 30 günde 24 ülke markaja alınacak. Aralarında Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Japonya, Almanya, Danimarka ve Latin Amerika’nın da olduğu bölgelerde, dünyanın dev firmalarının tepe yöneticileri Türkiye’yi anlatacak. Vodafone, Unilever, Ford Global, BNP Paribas, Sberbank, GE Global, Toyota, Hyundai, Novartis, Mercedes, Ford, Bosch gibi dev şirketlerin CEO’ları “Siz de Türkiye’ye gelin. Kendi hikâyenizi keşfedin” çağrısıyla demokrasi nöbetine omuz verecek.