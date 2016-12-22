Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde gerçek tüketicilerin iş bulma ihtimali, kişisel mali durum, anında harcama niyeti ve bunlara bağlı ekonomik problemlerle ilgili algılarını ölçmek üzere yürütülen araştırmanın “2016 3. Çeyrek” sonuçları açıklandı. Araştırma, FETÖ’nün darbe girişimi başta olmak üzere 2016’da yaşanan birtakım olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre daha iyimser olduğunu gösterdi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde bölgesel iş bulma ihtimaline ilişkin algıda da, Türk insanı Avrupalılara göre daha iyimser. Türkiye’deki iş bulma ihtimali algısı giderek iyimserleşiyor ve Avrupa’ya göre daha yüksek. “Ülkenizin şu anda ekonomik durgunluk içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna verilen cevap da daha iyimser bir profil çiziyor. “Ülkenizin önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik durgunluktan çıkacağını düşünüyor musunuz” sorusuna “Evet” cevabı verenlerin oranı, 2016 yılının 3. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre artmış durumda...