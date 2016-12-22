Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları hızla devam eden Kemer Mahallesi’ndeki Atatürk Spor Kompleksi, kabiliyetli genç sporcular için çok önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Aydın’ın “Topuklu Efe” olarak anılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Gençlerimizin böylesi bir tesisten yararlanabilmesini çok önemsiyorum. Bu tip tesisler, yetenekli genç sporcularımız için sağlıklı bir altyapı kaynağı olacaktır” dedi.



ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETECEK

Kompleks, bünyesindeki enerji panelleri ile gün içinde harcadığı enerjinin büyük bir kısmını kendisi üretecek. Bu özelliği ile tesis, güneş ışığından yılın önemli bir zaman diliminde faydalanan Aydın şehrinde bundan sonra yapılacak tesis ve kompleksler için de örnek teşkil edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maliyeti yaklaşık 26 milyon TL olan kompleks ile ilgili olarak “Bu spor kompleksi ile uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir hizmeti halkımıza sunmuş olacağız. Bu tesisler özellikle geleceğin şampiyonlarını yetiştirebilmek açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimizin yararlanmasını çok çok önemsediğim bu tip tesisler, yetenekli genç sporcularımız için sağlıklı bir altyapı kaynağı oluşturacaktır” diye konuştu.



OLİMPİK YÜZME HAVUZLARINDAN TENİS KORTLARINA...

Atatürk Spor Kompleksi 25 bin m² büyüklüğündeki arazi üzerinde inşa ediliyor. Toplam inşaat alanı 12 bin 465 metrekare. Bu dev kompleks içerisinde; termal tesis binası, açık olimpik yüzme havuzu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu, tenis kortları, kafeler ile restoran, yeşil alan ve otoparklar bulunacak.