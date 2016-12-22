Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bıraktı. Türkiye bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen çok sayıda dev projeyi de hayata geçirdi. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4’üncü sırada bulunan Kocaeli’ndeki Osman Gazi Köprüsü 30 Haziran’da hizmete açıldı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren köprü otoyollarıyla birlikte 3 milyar dolara mal oldu. Dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 26 Ağustos’ta hizmeti girmesiyle Boğaz üçüncü gerdanlığına kavuşurken, Marmaray’ın ardından denizin altından kara yoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli ile de İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakaları 5’inci defa birleşti. Proje sayesinde 100 dakika süren Kazlıçeşme-Göztepe arası yolculuk 15 dakikaya indi.

Uzay ve iletişim alanındaki projeler de 2016 yılında hız kazandı. Geçtiğimiz yıl Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden gönderilen Türksat 4B uydusu yörüngede teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu da geçtiğimiz ay uzaya fırlatıldı. İletişim alanında ise devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Türkiye 1 Nisan itibarıyla dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.



TÜRK AKIMI’NDA İMZALAR ATILDI

Öte yandan Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesiyle iki ülke hükûmetleri arasında imzalanan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı anlaşması, bölgedeki en önemli anlaşmalardan biri olarak tarihe geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Aralık 2014’te Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Güney Akım projesinin iptal edildiğini, yerine “Türk Akımı” projesinin planlandığını açıklamıştı, ancak geçen yıl kasım ayında Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından gerilen Türk-Rus ilişkileriyle proje de rafa kaldırılmıştı. Bu olaydan yaklaşık iki yıl sonra İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’nde Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak “Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi” hükûmetler arası anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin 6 yıl aradan sonra tekrar normalleşme sürecine girmesiyle de İsrail ve Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz projeleri bölgeyi ilgilendiren önemli gelişmeler arasında yer aldı. Ayrıca AB ile yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Mali ve Bütçesel Hükümler faslı açılırken, Türkiye ile Rusya arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.



Ekonomiye tam destek

Projelerin yanı sıra ihracatçı ve KOBİ’ler ile iş gücü piyasasının rahatlatılmasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbir alındı. “Ekonomik Müjdeler Paketi”, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi”, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” kararları ve “Süper Teşvik” uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi. “Süper Teşvik” olarak nitelendirilen asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon dolar olan projeler için firmalara, vergi muafiyeti ve indirimi, sermaye katkısı, yatırım yeri tahsisi ve kamu alım garantisi gibi proje bazlı devlet yardımı verilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi.



Beko

10. Ar-Ge merkezini Cambridge’te açtı

Arçelik AŞ’nin Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren satış ve pazarlama şirketi Beko Plc., 10’uncu Ar-Ge merkezini Cambridge’de açtı. Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde King’s College’de gerçekleşen törene, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Koç Holding ve Arçelik’in üst düzey yöneticileri katıldı. Ar-Ge sayesinde katma değerli ve yenilikçi ürünlerini dünya pazarlarına sunduklarını aktaran Rahmi M. Koç “Birleşik Krallık bu anlamda bizim için önemli fırsatlar barındırıyor. Halihazırda lider olduğumuz Birleşik Krallık’taki varlığımızı, önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Beko’nun yeni Ar-Ge Merkezi, Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity College’ın yönettiği İngiltere’nin ‘İlk Bilim Parkı’ olan ve dünyanın en önemli teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Cambridge Science Park’ta faaliyet gösteriyor. Merkez; yazılım tasarımı, yeni malzemeler, ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere beyaz eşya alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.



Bayraktar

İsrailli Heron’un pabucunu dama attı

Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen yüzde yüz yerli İHA Bayraktar’la Türkiye, silahlı İHA üretip kullanabilen 6 ülkeden biri oldu. Bayraktar da hem havada en uzun süre kalma rekoru’na sahip olması hem de silah yüklenebiliyor olması dolayısıyla İsrail yapımı Heron’un önüne geçti. Roketsan’ın geliştirdiği mühimmatla 8 kilometreden hedefini tam isabetle vuran Bayraktar, terörle mücadeleye önemli katkı sağlaması dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Yurt içinde ve sınır ötesinde Bayraktar’la bir çok terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hâle getirildi. Bayraktar, Türkiye’nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron’a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar’ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail’e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.