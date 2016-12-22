Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaçak iş yeri, sahte sigortalı ve kayıt dışı sigortalılaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre bu yıl yapılan denetimlerde yapılan tespitlerle 215 milyon 742 bin lira idari para cezası önerildi. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun geçtiğimiz dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıkladığı denetim verilerinin ardından tespitler sonrası istenen idari para cezası miktarı da ortaya çıktı. Bakan Müezzinoğlu bütçe sunumunda “Bakanlığımızca yürütülen denetim, rehberlik ve kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam 56 bin 672 iş yeri ve 2 milyon 77 bin 445 sigortalı denetlendi. Bu iş yerlerinden 28 bin 646’sının kayıt dışı, çalışanların 62 bin 709’nun da sahte sigortalı olduğu tespit edildi” ifadelerini kullanmıştı. Bu tespitler sonrasında 215 milyon 742 bin 193 lira idari para cezası önerildiği belirtiliyor.



KAYIT DIŞI NE DURUMDA?

Kayıt dışı çalışanlarla ilgili hükümet uzun süredir yoğun bir denetim ve bilgilendirme faaliyeti yürütüyor. Bu çalışmalarla 2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34,62’ye indirilmişti. Kayıt dışı istihdam oranlarını daha da aşağıya çekmek için sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları yapılması konusunda çalışmalar sürüyor.