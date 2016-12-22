Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi’ne (Türk Keneşi) üye ülkelerin birbiriyle yaptığı ticaretin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Türk Keneşi Ekonomi Bakanları 6. Toplantısı”na katılan Bakan Zeybekci, toplantıda Türk Keneşi üyelerinin aynı milletin, aynı havzanın çocukları olduğunu söyledi. Azerbaycan’la ticarette başarılı olduklarını, İran, Makedonya, Kosova ve Rusya ile de önemli ilişkiler gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci “Fakat Türk Konseyi ülkelerine baktığımızda ortalama ticaret hacmimiz ilk 10’da bile değil. Birbirimizin ticaret hacminde ilk 10’da yokuz. 110 milyon nüfusumuz var. Toplam ticaretimize baktığımızda ise 5 milyar dolar bile değil” şeklinde konuştu. Millî paraların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Zeybekci “Türkiye olarak dış ticaret hacmimizin yüzde 10’unu kendi millî paramızla yapma konusunda hedef koyduk. Bu, finans güvenliğimiz açısından son derece önemli. 2016 yılını sıfır kayıpla kapatacağız” diye konuştu.