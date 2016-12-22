Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, gelecek dönemde gerek Rusya, gerek Çin, gerekse diğer ülkelerle yapılacak olan yerel para birimi cinsinden ticaret anlaşmalarının uygulamaya konmasının son derece önemli olduğunu, bunlar dışında başka ülkelerle de ticarette yerel paraların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. “Bankalarımız turizme yönelik ruble üzerinden kredi verebilir” diyen Akben, bu konuyu bankalarla görüştüklerini, onların şimdi bu alanda bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Akben, “Eğer bu konuda da bir açılım sağlanırsa, ki zaten Rus turist ruble verir, eğer kredi de ruble olursa kendi içinde bir ticaret oluşmuş olacak” dedi. Yeni sistem devreye girdiğinde, turizmciler ihtiyaç duydukları finansmanı ruble olarak bankalardan alabilecek. Rus turistleri de kendi para birimleri ile kabul edecek. Böylece oteller için, ruble ile kazanıp yine ruble ile borçlanmanın önü açılacak, muhtemel kur zararına da engel olunacak.