Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL yeni günün ilk saatlerinde dünkü seviyesine yakın seyrediyor. Kur yeni günde 3.51 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.66'dan işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5120 lira, euronun satış fiyatı ise 3.6660 lira olmuştu.



PİYASA TURU: TL varlıklarda pozitif seyir devam ediyor



08:45 TL varlıklarda pozitif ayrışma devam ediyor

Traderlar yeni yıl ve noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmaya başladığını belirtiyor. Buna bağlı olarak dolar/TL'de hacimlerin azaldığı raporlanıyor.

Sabah saatlerinde Dolar/TL'de 3,5130'dan kotasyon geçiyor. Euro/TL ise 3,67'de. Sterlin/TL 4,34'te.

Diğer taraftan ETF'lerde Türkiye'nin gelişen ülkelerden pozitif ayrışmasının devam ettiği görülüyor. Fed sonrası iShares MSCI Türkiye ETF'i MSCI Gelişen Piyasalar ETF'inden Rus büyükelçinin Ankara'da uğradığı silahlı saldırının yaşandığı gün hariç olmak üzere pozitif ayrışıyor.

MSCI Türkiye ETF dün yüzde 0,19 yükselirken gelişen piyasalar yüzde 0,40 geriledi. Bir gün öncesinde yüzde 1,53 yükselişyle yüzde 0,34 yükselen Gelişen Piyasalar ETF'ini geride bıraktı.

Rus diplomata saldırının yaşandığı gün ise MSCI Türkiye ETF'i yüzde 1,93 değer kaybetmiş, gelişen piyasalar ETF'indeki kayıp ise yüzde 0,68 olmuştu.

Pozitif ayrışmanın başladığı Fed günü iShares MSCI Turkey ETF yüzde 2,95 değer kaybının ertesi seansında yüzde 3,10 yükselmiş, Gelişen Piyasalar tarafında iShares MSCI Emerging Markets ETF ise yüzde 2,97 düşüşe sadece yüzde 0,17 yukarı tepki vermiş ve geçtiğimiz haftanın son işlem gününe gelindiğinde ise gelişen piyasalar ETF'i yüzde 0,45 düşerken Türkiye ETF yüzde 0,06 primli kapanmıştı.