Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor. Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.
Benzin fiyatlarına zam geliyor!
22.12.2016 - 09:59 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PÜİS, 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : benzin,zam,motorin,
431174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431174.aspx
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