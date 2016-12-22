Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta İran'ın iklim şartları nedeniyle Türkiye'ye doğalgaz gönderimini kıstığı iddia edilmişti. Bu iddia yetkili makamlarca yalanlansa da BOTAŞ'ın özel sektöre verdiği gazı doğalgazı yüzde 50 azaltması soru işaretlerine neden olmuştu. BOTAŞ, doğalgazda artan tüketici talebini karşılayabilmek için yeni önlem aldı ve özel sektördeki kısıntıyı yüzde 90'a çıkardı.

Reuters'a bilgi veren enerji sektörü kaynakları, soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin günlük doğalgaz tüketiminin 200 milyon metreküpün üzerine çıktığını ve talebin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığını belirttiler.

KESİNTİ YÜZDE 90'A ÇIKTI

BOTAŞ'ın özellikle evsel tüketimdeki talebi karşılamak için bazı tedbirleri devreye koyduğunu kaydeden bir sektör kaynağı, "Bu kapsamda BOTAŞ doğalgaz çevrim santrallerine verdiği doğalgazda dün itibariyle kesintiyi yüzde 90'a çıkardı... BOTAŞ ayrıca bazı sanayi kuruluşlarından kritik olmayan üretimlerini azaltmasını tavsiye etti" dedi.

BOTAŞ, havaların soğuması nedeniyle evsel tüketimde meydana gelecek artışı dikkate alarak, 14 Aralık sabahından itibaren özel sektöre ve EÜAŞ'a ait santrallere verdiği doğalgazı yüzde 50 azaltmıştı. Aynı kaynak, bugünden itibaren Marmara Ereğlisi'nden kamyonlara LNG ikmalinin de durdurulduğunu bildirdi.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ OLMAYACAK'

Türkiye'nin doğalgaz aldığı Rusya, Azerbaycan, İran gibi tedarikçilerden doğalgaz akışında herhangi bir sorun olmadığını kaydeden kaynaklar, şu an için bir elektrik kesintisine yönelik tedbirin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bir başka kaynak, birkaç güne kadar teslim alınacak LNG gemilerinin gaz talebinin karşılanmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi