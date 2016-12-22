Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Bu çerçevede gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek.