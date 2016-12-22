Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Bu çerçevede gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek.
Elektrik faturalarında yeni dönem
22.12.2016 - 12:55 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
EPDK, tüketici limitini 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici tedarikçisini seçebilecek.
Etiketler : Elektrik faturaları,
431256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431256.aspx
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