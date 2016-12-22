Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havayolu şirketlerini uzun ve kısa mesafelerde değerlendiren anketin sonucuna göre Türk Havayolları (THY) kısa mesafe yolculuklarda yemek kalitesi ve koltuk rahatlığıyla yüzde 80 müşteri memnuniyeti sağlayarak beş yıldız aldı ve zirveye yerleşti.



Ürün ve hizmet değerlendirme sitesi Which tarafından yapılan ve 7500'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, havayolu şirketleri koltuk rahatlığı ve mesafesi, uçağa biniş, zamanında kalkış, servis kalitesi, kabin konforu ve müşteri hizmetleri kriterlerinde değerlendirildi.

Anketin sonucunda kısa mesafe yolculuklarda Türk Havayolları en iyi havacılık şirketi seçilirken. Türk Havayollarını yüzde 76 müşteri memnuniyetiyle Aurigny Havayolları ve yüzde 75 müşteri memnuniyetiyle İskandinav Havayolları izlerken Vueling Havayolları yüzde 49 memnuniyet oranıyla listenin sonunda yer aldı.

Uzun mesafe yolculuklarda ise Singapur Havayolları yüzde 91 ile en yüksek memnuniyeti sağlarken, Emirates yüzde 82 ve KLM yüzde 78 memnuniyet yüzdesiyle ikinci ve üçüncü oldular. Uzun mesafe uçuşlarda en düşük memnuniyeti sağlayan havayolu şirketi ise yüzde 44 ile United Airlines oldu.