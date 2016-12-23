Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’de faaliyet gösteren bazı işletmelerin ürünlerinde domuz eti kullandığını teşhir etmesi, tüketici dernekleri ile vatandaşı ayağa kaldırdı. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, gıdada taklit ve tağşiş yapanların en ağır hapis cezalarına çarptırılması gerektiğini söyledi. Bakanlığın kısa süre önce taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen 96 firmaya ait 150 parti ürünün kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Hekimci, tüketicinin artık İzmir köfte yerine domuz eti, tas kebabı yerine at eti, sucuk ve sosis yerine eşek eti, baş eti, tükürük bezi, sızma zeytinyağı yerine de sabunluk pirina yağı (zeytin sıkıldıktan sonra posasında kalan yağ) yemek istemediğini söyledi. “Gıda teröristleri” olarak nitelendirdiği taklit ve tağşiş yapan üreticilerin vatandaşa yoğurt yerine jelatin, tereyağı yerine nişasta sattığını belirten Hekimci, maliyeti düşürüp daha çok kâr elde etmek için tağşiş yapanların hem haksız rekabete yol açtıklarını hem de vatandaşın sağlığıyla oynadıklarını dile getirdi. TÜDEF olarak bu suçlara ağır hapis cezası verilmesi yönünde düzenleme yapılması talebinde bulunduklarını belirten Hekimci, şöyle devam etti: Mevcut düzenlemede 15 bin 400 lirayı veren, sağlığımızla oynayabiliyor. Tekrar tekrar yapıyor ve her seferinde bu cüzi tutarı ödeyerek buna devam ediyor. Bunların yargılanması yıllar sürüyor. Nitekim aralarında 4 yıldır sonuçlanmayan davalar var. TÜDEF olarak, taklit ve tağşiş uygulamalarına dönük yaptırımların yeniden düzenlenmesine ilişkin tasarının en kısa zamanda Meclis gündemine gelmesini istiyoruz. Bu konuda ihtisaslaşmış Gıda ve Ürün Güvenliği Mahkemeleri kurulmasını istiyoruz. Güvensiz üretim yapanlar en ağır hapis cezalarına çarptırılmalı. Bakanlıkça hazırlanan yasa tasarısında her ne kadar katlamalı cezalar, süreli kapatma cezaları varsa da bu yetmez. Gıdada tağşişin cezası para değil, ağır hapis olmalı.