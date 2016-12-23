Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu konuda çok sayıda şikâyet almaya başladıklarını belirterek “Bu dolandırıcılar, vatandaşların araçlarının fotoğraflarını çekiyor ve kendi araçlarıymış gibi internet üzerinden satış ilanı veriyor. Vatandaş, anlaşma sağlanması durumunda dolandırıcının istediği yere bir miktar kapora yatırıyor. Ancak ondan sonra ortada ne araç ne de satıcı kalıyor. Vatandaş verdiği kaporayla ortada kalıyor” dedi. Böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar olduğunu kaydeden Şahin “Satışlarda kapora, olmazsa olmaz bir şart değildir. İlk önce kaporasız satış zorlanmalı. Olmazsa aracın ruhsat fotoğrafını isteyip kapora talep edenin hesap numarasındaki isim ile ruhsattaki araç sahibinin isminin aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. İsim farklıysa kesinlikle kapora yatırılmamalı” diye konuştu.