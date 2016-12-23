Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, “Tüm kazaların sebep olduğu yıllık sosyoekonomik zarar, ortalama 22 milyar lira olarak hesaplanıyor” dedi. Bu rakam, geçtiğimiz gün hizmete açılan Avrasya Tüneli’nin maliyetini beşe katlıyor. Generali Sigorta ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan, “Geç Donan Asfalt” projesi ile, özellikle soğuk ve karlı havaların etkisiyle yollarda oluşan buzlanmalara bağlı trafik kazalarını azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ayhan, “Islak yollarda meydana gelen kazaların yüzde 81’i karlı ve buzlu yollarda gerçekleşti. Sadece 2014 ve 2015 yıllarında karlı ve buzlu yollar sebebiyle toplamda 4 bin 796 kaza meydana gelmiş. Bu kazalarda 182 kişi hayatını kaybetti. Buzla mücadelede kullanılan tuz miktarı da 1 milyon tonu aştı. Projemizin hayata geçirilmesi, asfalt yolların bakımı için ayrılan bütçeden edeceğimiz tasarruf açısından da çok önemli” dedi.