Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOBB ve TEB iş birliğinde organize edilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Tüfenkci, şunları söyledi: İnceledik. Bizim e-ticaret firmalarının yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde öneriyi Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 avroya düşürdük. Avrupa bunu, 22,5 avro olarak uyguluyor. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.