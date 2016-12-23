Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kasım ayı verilerine göre; Türkiye’de 58,5 milyon kredi kartı, 115,9 milyon da banka kartı olmak üzere, toplam 174,4 milyon kart kullanılıyor. Geçen yılın kasım ayına kıyasla kredi kartı sayısı aynı seviyede kalırken, banka kartı sayısı yüzde 1 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko; kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payının yüzde 40’a ulaştığını kaydetti. 2010’da söz konusu oranın yüzde 30 olduğunu hatırlatan Canko; bugün kartlar sayesinde daha fazla ödemenin kayıt altına alındığını ve nakitsiz ödemelere bir adım daha yaklaşılmış olduğunu vurguladı. BKM verilerine göre, banka ve kredi kartları ile kasım ayında 50,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı. 10 TL ve altındaki mikro ödemelerde banka kartı kullanımı yüzde 49’a kadar çıktı.