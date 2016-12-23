Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası, ‘Altın Gençler’ uygulaması kapsamında 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) üstün başarı gösteren 185 öğrenciyi ödüllendirdi. Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü uygulama çerçevesinde, öğrencilere başarı plaketinin yanı sıra 1.000 TL para ödülü ve Avrupa’da trenle seyahat imkânı sağlayan InterRail Global Pass bileti hediye etti. İş Bankası’nın bu uygulama ile şimdiye kadar ödüllendirdiği öğrenci sayısı 3 bini aşmış oldu. Ödül töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın kalkınmanın temel öğelerinden biri olan eğitime çok büyük önem verdiğini söyledi. Altın Gençler’e tavsiyelerde bulunan Bali, 2 milyonu aşan aday arasından gösterilen bu başarının ancak disiplinli çalışmayla sürdürülebileceğini belirterek “Sizler başarılarınızla bütün topluma örnek, rol model oluyorsunuz. Başarının tadını çıkarın, ama asla rehavete kapılmayın. Hayat, zekilerden çok disiplinlileri ödüllendirir” diye konuştu. Küresel rekabet endeksinde ilk 10’a giren ülkenin kaliteli eğitim ve bilime de çok büyük önem veren ülkeler olduğunun altını çizen Bali, Türkiye’nin de bilim ve akılla yapılabileceklerin en iyisini yapmak durumunda olduğunu söyledi.