Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), il kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne, 3 gün içinde 244 bin 980 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.



Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine dikkati çekti.



Özlü, 19 Aralık Pazartesi saat 09.00'da başlayan başvurular kapsamında, 10 Aralık'tan itibaren 471 bin 993 KOBİ'nin KOSGEB veri tabanında yeni kayıt ve beyanname güncellemesi yaptığını ifade etti.



"Sıralama, yazılımla otomatik yapılacak"



Bakan Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi.



Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.

"KOBİ'ler, hafta başında kredilerini kullanabilecek"

İşletmelerin ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, KOBİ'ler arası sıralamanın eşit olması halinde nasıl bir yol izleneceğini de anlatan Özlü, "KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan yıllık i?ş birimi sayısı fazla olan işletmeler, bu veriye göre yıllık iş birimi sayısının eşit olması halinde de KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan net satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapılacak. Büyük ölçüde mikro işletmeler desteklenecek. Puanlama kriterlerine göre, üretime ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik verilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Güvenlik soruşturması yapılacak



Özlü, KOBİ'lerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olup olmadığının belirleneceğine ve 50 bin liralık krediyi güvenlik soruşturmasından geçen işletmelerin alabileceğine işaret etti. Söz konusu desteğin işletmelere ve ekonomiye güç katacağını vurgulayan Özlü, desteği almaya hak kazanan KOBİ'lerin, hafta başında anlaşmalı bankalardan kredilerini kullanmaya başlayabilecekleri müjdesini verdi. Bakan Özlü, KOBİ'lerin söz konusu desteği Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu üzerinden alabileceğini de sözlerine ekledi.