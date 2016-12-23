Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda Noel ve yılbaşı tatillerinin bugünden itibaren başlamasının etkisi ile altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Dün ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşmasına karşın altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana devam eden yatay seyrini sürdürdü. Ons altın dün günü 1.129 dolardan tamamlamasının ardından bugün sınırlı yükselişle 1.131 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı da dün 127 lira sınırına kadar gerilemesinin ardından günü 127,4 liradan tamamlamıştı. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.

ANALİST YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasadaki yıl sonu tatilleri nedeniyle bu hafta altın fiyatlarındaki toparlanma isteğinin kalıcı olamadığını belirterek, hafta başında altının ons fiyatının test ettiği 1.140 dolar direncini aşamamasının, zayıf seyrin yıl sonuna kadar devam edebileceğinin işaretini verdiğini kaydetti.

Altının, yatırımcılar tarafından talep görmediği gibi satış pozisyonlarının halen devam ettiğine değinen Memiş, satış ağırlıklı seyrin ve buna bağlı fiyatlardaki gerilemenin gelecek hafta da devam edebileceğine dikkati çekti.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.100 dolar seviyesine kadar devam edecek bir düşüş trendinde olduğunu tahmin ederek, "Bugün altının ons fiyatında 1.127-1.132 dolar bandı takip edilecek. Altının gram fiyatının da önümüzdeki hafta düşüş eğilimini devam ettireceğini düşünüyorum. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk destek 125 lira seviyesi olacaktır" dedi.