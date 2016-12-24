Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu huzura kavuştukça hizmet kalitesi de artıyor. Şanlıurfa Belediyesine ait katı atık depolama tesisinde işlenen çöplerle günlük 40 bin konutun elektriğini karşılayacak enerji üretiliyor. Bu sayede şehir çevresinde çöp yığınları ve pis kokuların oluşmasının da önüne geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Tesisimiz bu yıl üretime başladı. 13 ilçenin çöpü burada elektriğe dönüşüyor. Hem belediye para kazanıyor hem vatandaşımız” şeklinde konuştu. Kentin atık suyundan da elektrik üretileceğini dile getiren Çiftçi “100 milyon liralık dev atık su arıtma tesisinin yüzde 47’si tamamlandı. Bu enerjiyi Harran ve Akçakale ovalarında kullanacağız” dedi.