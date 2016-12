Türkiye Gazetesi

Fikret ÇENGEL - İzmir

Şirketin, İzmir Tire'de 80 milyon dolar yatırımla kurduğu yeni entegre tesislerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle açıldı. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 41 yıldır sadece süt ve sütçülüğe odaklandıklarını belirterek, "12 yıl önce Karacabey’de kurduğumuz çiftlikle ulusal marka olma yolunda 'çiftlikten sofraya' entegrasyon stratejimizin temellerini attık. O günlerden bu yana yaptığımız toplam yatırım tutarı 620 milyon dolara ulaştı" dedi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, tesislerde 850 kişi çalışacak, 8 bin aileye aylık düzenli gelir sağlanacak. Bölgeden alınacak süt için üreticilere yılda 420 milyon TL ödeme yapılacak.

ELEKTRİĞİMİZİN YÜZDE 60’I GÜBREDEN

Entegrasyon sayesinde fabrikada tüketilen elektriğin enerjisinin yüzde 60'ının kendi gübrelerinden üretildiğini söyleyen Yılmaz, "Hedefimiz, 2018 yılı sonuna kadar tüm enerji ihtiyaçlarımızın, ısı ve akaryakıt dahil, tamamı kadar enerjiyi kendi doğal enerji tesislerimizde üretmektir" dedi. Sütaş Tire Entegre Tesisleri’nde, günlük 1.000 ton süt işlenerek yıllık 1 milyar TL ciro yapılması öngörülüyor. Günde 650 ton kapasiteyle yem üreterek yıllık 180 milyon TL ciro hedefleniyor. Sütaş’ın çiftliklerinin gübrelerinden ve fabrikalarının organik atıklarından elektrik üreten geri dönüşüm ve enerji tesislerinde ise 6 reaktörle günde 800 ton atık işlenerek 6,4 MWh elektrik, 6,1 MWh ısı enerjisi üretilecek. Enerji tesislerinde işlenen atıklardan gübre üreten tesis ise yılda 30 bin ton gübre üreterek 38 milyon TL ciro yapacak.

RAKAMLARLA TİRE SÜTAŞ

l Tesis, 120 bin metrekare arazide, 67 bin metrekare kapalı alanda kuruldu.

l Günlük 1000 ton süt işlenip yıllık 1 milyar TL ciro yapılacak.

l Günde 650 ton kapasiteyle yem üretilerek, üreticinin yem ihtiyacı karşılanacak.

l 6 reaktörle 800 ton atık işlenecek, elektrik ve ısı üretilecek.

l Atıklardan yılda 30 bin ton gübre üretimi yapılacak.

l Süt toplama, mamul sevkîyatı, yem ham madde temini ve dağıtımı için 150 araçlık filo çalışacak.

"MİLLİ İÇKİMİZ AYRAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta, “(Bu milletin millî içkisi ayrandır) dedim. Günlerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar, evet bizim millî içkimiz ayrandır” dedi. Ardından da masadan istediği ayranı içti.

SEKTÖRÜN İLK AR-GE MERKEZİ SÜTAŞ'TAN

Sütaş’ın teknoloji geliştirmeye, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm uygulamalarına önem verdiğini belirten Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Bugün tesislerimizde kullandığımız birçok yazılım, üretim ekipmanı ve makine, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve Türkiye’de üretildi. 33 kişilik uzman kadrosuyla sektörümüzün ilk Ar-Ge Merkezi, Karacabey tesislerimizde faaliyete başlamıştır. Sütaş’ın kullandığı teknolojiler de doğal lezzetlerinin güvencesidir" dedi.

SÜTTEN KAZANDIĞI YİNE SÜTE GİDİYOR

Bütün Sütaş tesislerinde günde 3 bin 700 ton süt işlendiğini, 12 yılda 620 milyon dolar yatırım yaptıklarını, şirketin 11 yıldır sektörün lider markası olduğunu söyleyen Muharrem Yılmaz, "Toplamda 4 bin 700 istihdama ulaştık. 27 bin 500 süt üreticisi aile, 1550 dağıtıcı ve 700 iş ortağımız olmak üzere on binlerce kişiye dolaylı isihdam sağlıyoruz. Her gün 70 çeşit ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki 150 bin satış noktasına ulaştırıyoruz. 5 çiftliğimizde 11 bin büyükbaş hayvan yetiştirip süt üreticilerine kaliteli damızlık sağlıyoruz. Her gün 4 milyon Sütaş paketi açılıyor, 10 sofranın 8'inde yer alıyoruz" diye konuştu.