Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisinin (FSRU) 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alındığını belirterek "Bu kez BOTAŞ'ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak" dedi. Türk Akımı ve TANAP'a nasıl bakılıyorsa, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da aynı şekilde baktıklarını belirten Albayrak, "Ayrıca, milli para ile ticaret yapmak için düğmeye bastık. Sayın Başbakanımız ile son Rusya ziyaretinde bunun ilk adımı olarak gaz ticaretine de milli paraya geçiş için mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, kararlı duruş birilerini rahatsız etse de sizin liderliğinizde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

HER YERE DOĞALGAZ

Doğalgaz dağıtımında da şu an 78 kente ulaşıldığını söyleyen Albayrak "2017'de Şırnak ile 2018'de Artvin ve Hakkari'nin de doğalgaza kavuşmasıyla gazın ulaşmadığı il kalmayacak" dedi. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra, şirket yetkilileri ve enerji sektörü temsilcileri katıldı.