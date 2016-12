Türkiye Gazetesi

Ömer TEMUR

Yolcular, yurt dışından beraberinde getirdiği telefonlar için artık daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bakanlar Kurulu kararına göre ticari amaçlı ithalat dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo, video, uydu alıcısı gibi cihazlardan bir kereye mahsus olmak üzere 1 avro ile 80 avro arasında ek ücret alınacak.

2017 yılı için geçerli olacak düzenlemeden en çok cep telefonu kullanıcıları etkilenecek. Buna göre yurt dışından getirilecek cep telefonlarından 20 avro, tablet ve bilgisayarlardan 10 avro ek ücret alınacak. 2016 yılı için uygulanan 138.80 TL’lik IMEI harç ücretinin 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (yüzde 3.83) artırılması bekleniyor. Buna göre IMEI harç bedeli 2017 yılında 144 TL’ye çıkacak. Yeni kararla birlikte 2017’de yurt dışından telefon getirecekler, 144 TL’ye ek olarak 20 avroluk bandrol ücreti de ödemek durumunda kalacak. Tüketiciler, için yurt dışından alınan telefon vergisi de toplam 218 TL’yi bulacak.

DEVLETİN KASASINA 100 MİLYON TL GİRECEK

Sadece cep telefonuna uygulanan bandrol ücreti ile devletin kasasına milyonlar girecek. MOBİSAD'a göre yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonu sayısının 2016 yılında 750-800 bin adedi bulması bekleniyor. Sadece telefondan 60 milyon liraya yakın ek ücret tahsil edilecek. Diğer elektronik cihazlarla birlikte 100 milyon liralık bir kaynak sağlanmış olacak.

TV'DEN 80 AVRO

Bandrol ücretleri ekran büyüklüğüne göre televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15, bilgisayar ve tabletlerde 10, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 avro olarak uygulanacak.

CEPTEN İNTERNET KULLANIMI PATLADI

Türkiye'de mobil internet kullanımı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 313 bin 447 terabayta çıktı. BTK verilerine göre, mobil internet kullanıcı sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,5 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 milyon 538 bin 898 olan mobil bilgisayar ve cepten internet kullanıcı sayısı, bu yılın aynı döneminde 48 milyon 978 bin 66'ya yükseldi. Söz konusu dönemde 3G abone sayısı, 4,5G hizmetinin hayata geçmesi sebebiyle 23 milyon 549 bin 215'e düşerken, 4,5G abone sayısı ise 45 milyon 736 bin 402'ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 29 milyon 301 bin 277 olarak belirlendi. Mobil bilgisayar ve cepten internet kullanım miktarı da aynı dönemde ikiye katlandı. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 156 bin 669 terabayt olan mobil internet kullanım miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 terabayta çıktı. 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 267 bin 742 terabayt oldu.