Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel'den KAP'a yapılan açıklamada "1 Eylül tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'nin Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinler alınmış olup, anlaşma taraflar arasında yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, Vestel Ticaret AŞ bahse konu marka lisans anlaşması kapsamında olan tüm ülkelerde ticari faaliyetlerine başlayabilecektir" denildi.