Vestel'den KAP'a yapılan açıklamada "1 Eylül tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'nin Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinler alınmış olup, anlaşma taraflar arasında yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, Vestel Ticaret AŞ bahse konu marka lisans anlaşması kapsamında olan tüm ülkelerde ticari faaliyetlerine başlayabilecektir" denildi.
Vestel, Toshiba'nın satışına başladı
24.12.2016 - 07:12 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toshiba'nın Avrupa'daki bütün haklarını satın alan Vestel Ticaret AŞ, satışlara başladığını duyurdu.
Etiketler : vestel,
431767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431767.aspx
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