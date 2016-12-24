Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümdeki hızı yeterli görmediğini, çok daha hızlandırmak gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüme yeni bir yön vermek üzere harekete geçtiklerini belirten Özhaseki, “Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması. Elimizde bulunan kamuya ait rezerv alanları belediyelere, kamuya tahsis etme noktasında biraz cömert davranmamız lazım. Nihayetinde onlar da kamu kuruluşları ve kentsel dönüşümde bu tür kamu arazilerini kullandıklarında rahatlayacağını düşünüyoruz” dedi. Kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere bu formülün yanı sıra farklı çalışmalar da geliştirdiklerini belirten Özhaseki, Şehircilik Kurultayı'nda tüm bunların ele alınacağını kaydetti. Özhaseki, kurultayın dört ana başlığından birinin, kentsel dönüşüm olduğunu aktararak, “Belki Anadolu'nun birçok ilinde kentsel dönüşüm noktasında çok acele etmeye gerek olmayabilir ama İstanbul için çok acele etmemiz lazım. Çok hızlı davranmamız lazım. Orada doğru işler yaparak insanları rahatlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.