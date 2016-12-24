Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçeli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nin (KOSGEB) 15 bin işletmeye vermeyi planladığı 50 bin liralık faizsiz krediye talepte bulunan 245 bin firma ile ilgili ciddi güvenlik soruşturması yapılacak. FETÖ bağlantısı olanların yararlanamayacağı kredinin musluğu da pazartesi günü açılıyor.

KAYITLI İŞLETME 500 BİN

Süre uzatılmaması sebebiyle geçen bu sürede KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran, beyannamesini güncelleyen işletmelerle başvuru sayısının 500 bine ulaştığı belirtildi. Bu işletmelerin de 2017 desteklerinden yararlanabileceği ifade edilirken, krediyi güvenlik soruşturmasından geçen işletmeler alacak.

Başvuran işletmelerin sıralaması yazılımla otomatik yapılırken, her il için TÜİK verilerine göre kota belirlenecek. İl kotalarına göre bu haktan 15 bin firma yararlanacak. İşletmeler ölçeklerine göre mikro, küçük, orta olarak sınıflandırılacak. Ayrıca uygun şartlardaki bu kredinin dağıtımında mikro ölçekli şirketlere öncelik verilecek.