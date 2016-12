Türkiye Gazetesi

Her yıl Türkiye'deki firmaların inovasyon karnelerini çıkararak bu alanda liderleri belirleyen "2016 İnovaLİG" sonuçlandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve uluslararası yönetim danışmanlığı firması A.T. Kearney'nin iş birliğiyle hazırlanan listede İhlas Ev Aletleri, "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde 761 şirket arasında 25’inci olma başarısını gösterdi. İhlas Ev Aletleri’nin göstermiş olduğu bu başarı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Dr. Ömer Kamber; Ar-Ge çalışmalarının ve bunun sonucu olarak ürettikleri inovatif ürünlerin, doğal olarak bu neticeyi getirdiğini belirtti. Dr. Ömer Kamber şu açıklamalarda bulundu: Bu program, inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için önemli bir adım ve farkındalık oluşturmak için yapılmış yerinde bir çalışma. Biz de Türkiye’nin gelişmesine büyük katkı sağlıyoruz. Bunun en mühim göstergesi; TÜBİTAK’tan almış olduğumuz destekler sonrasında ortaya koyduğumuz Ar-Ge çalışmaları ve bunun neticesi olarak ürettiğimiz inovatif ürünlerle 50’ye yakın ülkeye ihracat yapmamızdır. İnovasyon çerçevesinde hareket ederek daima yeni ufuklara adım atma gayreti içindeyiz. Ortaya koyduğumuz her yeni başarının, bizi hem Türkiye’de hem de dünyada daha üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz.