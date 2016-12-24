Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğtaş Kelebek Mobilya çalışanları, 17 Aralık’ta Kayseri’de meydana gelen hain saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine yardım eli uzatıyor. Türkiye bir yandan şehitleri için üzülürken, diğer taraftan da geride bıraktıkları yakınları için seferber oluyor. Bu konuda şirketlerden de örnek uygulamalar geliyor. Yıl sonu yemeği için program yapan Doğtaş Kelebek Mobilya çalışanları, planlanan etkinliği iptal ederek, buna ayırdıkları bütçeyi Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısında hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine destek olmak amacıyla göndermeye karar verdi. Türkiye’de zor zamanların yaşandığını ancak bunun birlik ve dayanışma ile aşılacağını belirten Doğtaş Kelebek Genel Müdürü Ersin Serbes, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerin ailelerinin acılarını yürekten paylaştıklarını ve ellerinden gelen yardımı yapmak üzere harekete geçtiklerini söyledi. Ersin Serbes “Yaşanan terör saldırısını bütün arkadaşlarımla şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda böyle kayıplar yaşamak bizleri kahrediyor. Hayatlarını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz" dedi.