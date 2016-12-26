Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torba tasarıda yer alan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarıda yer alan maddelerle iki ayrı düzenleme yaptıklarını belirterek, "Maddelerden biriyle yatlar üzerindeki yıllık harcı kaldırdık. Geçici maddeyle de halihazırda yabancı bayraklı olan ve kanun çıktıktan sonra Türk bayrağına geçecek yatlar üzerindeki yükü bir kereliğine kaldırıyoruz.

Yani, yabancı bayraklı olup da bu kanun çıktıktan sonra Türk bayraklı hale geçecek gemi ve yatlar için gümrük vergisi, damga vergisi, harç ve veraset ve intikal vergisi gibi bütün vergileri kaldırıyoruz ki, bu 5 bin 400 diye ifade edilen yatlar Türkiye'ye gelsin" açıklamasında bulundu.

KAYIP 16 MİLYON TL

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, şu anda Türk denizleri ve marinalarında 4 bin 500 Türk bayraklı tekne olduğunu belirterek, "Türk sahipli yabancı bayraklı tekne sayısı ise 5 bin 600 adet. Bunların içinde 12 metrelik amatör denizci teknesi de var, 30 metrelik yat da var" dedi. Uluslararası mevzuat gereği bunlara herhangi bir yaptırım uygulama şansı olmadığını aktaran Selçuk şunları söyledi: "Bunlar Türk bayrağına geçtiği takdirde tescil sırasında yaklaşık büyüklüğüne göre ortalama bin lira civarında gelir elde edilecek. Harç kaynaklı vazgeçilen gelir ise yaklaşık 16 milyon lira. Alınacak tescil geliri bu baybın bir kısmını karşılayacaktır. Fakat buradaki asıl amaç bu teknelerin kontrol ve denetim dışında ve yabancı bayraklarla bizim Türk marinalarında dolaşmasının önüne geçilmesidir. Bunları sadece liman devleti olarak sınırlı yetkilerimizle denetleyebiliyoruz."

BAYRAK DEĞİŞİNCE TÜRK MÜ ÇALIŞACAK?

Komisyon bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdür Vekili Cemalettin Şevli de, teknelerin Türk bayrağına geçmesinin faydalarını anlatırken, "Bizim teknemiz olduğu zaman biz ne yapıyoruz? Kendi adamımızı çalıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Bilgiç, bu açıklamaya "Ütopik açıklama yapmayın. Yani bayrak değişince Türk mü çalışacak o teknelerde?" tepkisini gösterdi. MHP'li Mustafa Kalaycı ise maddeyle tüm yatlarda yıllık olarak alınan harçların kaldırıldığını belirterek, "O zaman kara araçlarında da kaldıralım ya, her vizede harç ödüyoruz" önerisinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise, "Onlar zaten buradalar, dışarıda yok da o yüzden. Biz dışarıdakini buraya getirme ve yabancı sularda Türk bayrağıyla anlı şanlı dolaştırmak için bu düzenlemeyi yapıyoruz" yanıtını verdi.