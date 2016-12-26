Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz Tüneli'nin açılış töreninde konuştu. Yıldırım, tünelin nasıl yapıldığını anlatırken "Ben bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldım. Onun için sıkıntısını bilirim. Dünürümüz Mehmet Bey'e kız istemeye gittiğimizde Ilgaz dağında kaldık. Orada kararını verdim. Bu tünel yapılmalı." dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

''Kastamonu tarafından girdik buraya ulaşmamız 3 dakika. 70 ile gelirsen 5 dakika. Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam.

"KOALİSYON OLSA YIKILIRDI"

Bu ülkede 47 yönetim değişmiş. Normal 17 olması lazım. Darbe yönetimi de var. Ak Parti döneminde de 3 darbe girişimi oldu. Koalisyon olsaydı yıkılırdı.

"MİLLETİN YAZDIĞI DESTEK YOLUMUZU AYDINLATTI"

Ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırımdır. Millete hizmet yolundan bizi asla kimse geri döndüremez. Sizlerin desteği oldukça aşamayacağımız dağ yok. Tıpkı burada olduğu gibi. O gece 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı desten bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak.

"40 DAKİKALIK MESAFE 5 DAKİKAYA İNDİ"

Bu tünelle dağ yolundan 40 dakikalık mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Bu tünellerle Kastamonu - Çankırı arası yollar kısalıyor. 8 milyon litre tasarruf sağlayacağız. Böylece ekonomiye yılda 40 milyon katkı sağlayacağız.

"ILGAZ DAĞI'NDA KALINCA TÜNELİ YAPMAYA KARAR VERDİM"

Ben bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldım. Onun için sıkıntısını bilirim. Dünürümüz Mehmet Bey'e kız istemeye gittiğimizde Ilgaz dağında kaldık. Orada kararını verdim. Bu tünel yapılmalı. O dönemde müdür olan Cahit bey ve ekibi yoğun bir çalışmayı başlattık ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal beyin takibi ile bugün bu proje açılıyor. Taş üstüne taş koyan emeği olan herkesten Allah razı olsun.Bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi canlanacak. Laf üstüne laf koyanlar var taş üstüne taş koyanlar var. Millet herkese layık olduğu görevi veriyor. Bazılarına konuşma görevi veriyor. iktidara da icraat yapanları koyuyor. Ülkemiz, milletimiz için bu tünel hayırlı olsun."