Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 11,23 puan (yüzde 0,06) artışla 19.945,04 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,09 puan (yüzde 0,22) yükselişle 2.268,88 puandan kapandı.Nasdaq Teknoloji Endeksi 24,75 puan (yüzde 0,45) değer kazanarak 5.487,44 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü sonlandırdı.ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 2,9 artış gösterirken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 53,82 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1,6 yükselişle 56,76 dolardan işlem gördü.