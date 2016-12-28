Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürkuş’un ilk seri üretimi yapılacak modeli olması özelliği taşıyan Hürkuş- B, 2017’de test uçuşlarına başlayacak. TAI ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında 26 Aralık 2013 tarihindeki anlaşmaya göre, toplam 15 adetlik Hürkuş-B tipi uçak siparişi verilmişti. Plana göre 15’i kesin olan alım anlaşmasında ayrıca 40 adetlik de kesin siparişe çevrilebilir (opsiyon) alım yer alıyor. İlk geliştirilen Hürkuş-A modelinden farklı olarak B modeli, Hava Kuvvetleri’nde pilotaj eğitiminde kullanılacak. Yapılan anlaşmaya göre TAI test uçuşlarını tamamladıktan sonra ilk uçağın 2018 sonunda teslimatı planlanıyor. Hedef 2019’a kadar tüm Hürkuş-B’lerin Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi.