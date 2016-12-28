Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - İnsan kaynakları ve personel yönetimi bulut bilişimle lüks olmaktan çıkıyor. Bulut bilişimle birlikte insan kaynakları ve personel yönetiminde yabancı yazılımların ağırlığı azalırken, yerli girişimler KOBİ’lere fırsatlar sunuyor. Bunlardan biri olan Kolay İK, işe alım süreçlerinden personel yönetimine kadar KOBİ’lere hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiriyor. Temeli Temmuz 2014’te Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’te atılan Kolay İK bugün 3 binden fazla şirket ve 50 binden fazla çalışana bulut üzerinden hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüme gösteren ve fon desteği alan firma SAP gibi yabancı programlara da meydan okuyor.



Türkiye’den istihdamın yüzde 98’den fazlasını KOBİ’lerin sağladığına dikkat çeken Kolay İK’nın kurucu ortaklarından Çağlar Yalı, buluta taşınan firmaların karmaşık yazılım ve iş süreçlerinden kurtulduğunu söyledi. Yalı “Piyasada yer alan birçok yabancı çözüm firmalara bütünleşik ve modüler hizmetler sunuyor. Bu gibi çözümler kurumsal şirketlere çok yüksek bütçeli ve işletim sistemlerini andıran kompleks ürünlerdir. Bu ürünleri güncellemek için de yüksek maliyetlere katlanırsınız, güncelleme, yeniden kurulum, yedekleme gibi her ihtiyaç için ayrıca ödeme yapmanız gerekir. Kolay İK’nın en önemli avantajı piyasadaki diğer ürünlere oranla çok daha düşük maliyetli olması. Bunun yanında bulut tabanlı bir sistem olduğumuz için herhangi bir cihaza bağlı kalmadan erişim sağlayabiliyoruz ve güvenlik anlamında da büyük bir avantajımız var. Ayrıca diğer çözümlerin KOBİ’lere özel tasarlanmış uygun maliyetli çözümleri bulunmuyor” dedi.



Bugüne kadar 3 binden fazla şirket ve 50 binden fazla çalışanı buluta taşıdıklarını ifade eden Yalı “Müşterilerimiz genelini 500’e kadar çalışanı bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler oluşturuyor. İzinler, eğitimler, bordro, harcamalar, zimmet ve özlük bilgileri, performans yönetimi gibi birçok konuda çözümler sunuyoruz. Aylık 49 TL’den başlayan ücretlerle, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine ekonomik olarak da katkıda bulunuyoruz. İşe alımdan sonra gerçekleşen süreçler ve işten çıkarma süreçleri, geliştirme yaptığımız alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu konulardaki işlemler, işe girişte şirketlerin İK çalışanları ve yeni personel tarafından gerçekleştiriliyor. İşten çıkarma işlemleri de İK çalışanları tarafından yapılıyor. Kolay İK olarak yine onların hayatını kolaylaştıracak ve hata yapmasını engelleyecek altyapıyı sunuyoruz. Bütün bu işlemler bulut üzerinde şifrelenerek saklanıyor” diye konuştu.