Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK’in 2015 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri geçici sonuçlara göre girişimlerin yüzde 41,7’si hizmet sektöründe gerçekleşirken, yüzde 38,8’i ise ticaret sektöründe yer aldı. Ayrıca hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 36,8’ini, sanayi sektörü de istihdamın yüzde 28,8’ini oluşturdu. Ayrıca hizmet sektöründe cironun yüzde 36,8’i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,4’ü idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,8’i konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,8’i bilgi ve iletişim, yüzde 11,3’ü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde gerçekleşti. İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 58,9’u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52,3’ünü, cironun yüzde 39,3’ünü oluşturdu.