Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak vergisinden Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV), Gelir Vergisinden Özel İletişim Vergisine (ÖİV) kadar birçok kalemde alınan vergi ve harç miktarı yeni yılda artacak. Konuya ilişkin tebliğler Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre; MTV, emlak vergisi, özel iletişim vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artışa gidildi.



EN DÜŞÜK MTV 68 LİRA

1 Ocak 2017 itibarıyla; 1-3 yaş arası 1.600 cm³- 1.800 cm³ arası motor hacmine sahip araçlardan 1.827 lira; 1.800 cm³ - 2.000 cm³ arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2.878 lira MTV alınacak. MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23 bin 586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm³ ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak. Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1.300 cm³ ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.



EMLAK VERGİSİ DE ARTTI

Bina, arsa ve arazilerin 2017 yılı vergi değerleri de yüzde 3,83 artırıldı. Emlak Vergisi Kanunu Tebliği’ne göre, 2016’da 175 bin lira emlak vergisi değeri olan bir mesken 2017’de 181 bin 702 lira vergi değerine sahip olacak. Ancak tebliğde yer alan ifadelere göre bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayarak meskenin değeri 181 bin lira olarak kabul edilecek.



Gelir vergisinde ilk dilim 13 bin lira

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 12 bin 600 liradan 13 bin liraya çıktı. Yıllık geliri 13 bin lira olan biri, gelirinin yüzde 15’ini oluşturan 1,950 lira vergi ödeyecek. Aylık geliri 2 bin 500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar ise, ilk 13 bin lirası için 1,950, geriye kalan bölümü için de 3 bin 400 lira olmak üzere toplam 5 bin 350 lira vergi ödeyecek. Ayda 5 bin 850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10 bin 800 lira olmak üzere toplam 16 bin 150 lira gelir vergisi ödeyecek. Yıllık geliri 70 bin lirayı aşanlar da, 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, bunu aşan bölümün de yüzde 35’i kadarını gelir vergisi olarak ödeyecek.



- Emniyet kemeri takmayanlara 96,5 lira ceza kesilecek.

- Alkollü araç kullananlar ilk yakalanmalarında 876 lira ceza ödeyecek.

- Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşma cezası 206,5 lira olacak.

- Ehliyet harcı B sınıfı için 418,3 liraya çıkacak.

- 1 yıllık pasaport harcı 169,5 liraya çıkacak.