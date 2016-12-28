Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul’da yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazileri değerlendiremeye aldıklarını dile getirdi. Arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydeden Altun “Yaptığımız araştırmalar sonucu İstanbul’un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. Dolar kuru 3,5 lira olarak ele alırsak İstanbul’un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira” dedi. İstanbul’un en değerli ilçelerinin başında Şişli geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı.