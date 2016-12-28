Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, dünkü yükselişini bugün de devam ettiriyor. Dünü 129 lira seviyesinden kapatan gram altın, bugün 129,95 liraya çıkarak iki haftanın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, uluslararası piyasada dün 1.150 doları test etmesinin ardından günü 1.139 dolarda tamamlamıştı. Bugün de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.143 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Öte yandan gram altın 129,88 lira seviyesinden alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 213, cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor.