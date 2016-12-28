Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden oluyor.

Son günlerde sakin seyreden dolar bugün yükselişe geçti. Bankalararası piyasada dolar 3,54'ün üzerine çıkarken, euro 3,69 civarında hareket ediyor.

Yurtiçinde anayasa değişiklik çalışmaları ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.



Analistler, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.



PİYASA TURU: Borsa İstanbul'da ateşkes iyimserliği



11:20 Brent petrol 57 doların üzerinde

TL varlıklar VIOP'taki vade sonu hareketliliği ve Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de taraflara sunulacak ateşkes planı önerisi üzerinde anlaşması ile hacim kazanırken global piyasalarda petroldeki hareket öne çıkıyor.

Petrol 17 ayın en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. OPEC'in geçen ay sekiz yıl sonraki ilk üretim kesintisi anlaşması ardından 50 doları aşan emtia bugün 57,10 doları test etti ve şu sırada 57,10 dolarla önceki kapanışına göre yüzde 0,48 değer kazanıyor.

İnfo Yatırım, gün içi değerlendirmesinde "Amerika'da petrol üreticilerinin üretimi kısması beklentilerinin etkisi ile petrol fiyatlarında olumlu havanın devam ettiği görülüyor. İlerleyen saatlerde Amerika'da API Petrol stokları takip edilebilir." ifadelerine yer verdi. NH Investment & Securities ise "Petrol daha da yükselebilir, zira OPEC üyelerin üretim kısıntılarını özenli ve sabırlı bir şekilde uygulamaları bekleniyor. Isınma yakıtı için kış dönemi talebi de var. Bu da petrol için talebi artırabilir." dedi.

OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer 11 üretici ülke Ocak ayından itibaren üretimi günlük 1.8 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmıştı. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, son açıklamasında, OPEC ve ortaklarının kısıntıları izlemek ve üreticilerin taahhütlerine uymasını sağlamak için bir komite kurduğunu kaydetti.

11:15 Dolar/TL ve BIST'te neler oluyor?

3,5365'i test eden Dolar/TL'de son kotasyon 3,5340'dan geçiyor. BIST100 ise 77 bin 318'de yüzde 0,81 değer kazanıyor.

Ziraat Yatırım, , Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığına yönelik haber sonrasında, satıcılı seyreden Borsa İstanbul'un 77bin seviyesinin üzerinde alıcılı bir görüntüye geçtiğini belirtiyor.

Diğer taraftan ZY, kurda 3,50-3,55 bandının hareket alanı olmaya devam edebileceğini belirtirken önemli bir veri akışının bulunmadığını ifade ediyor:

"Piyasalardaki düşük hacim ve oynaklık devam ediyor. Kurda da benzer şekilde düşük oynaklık devam ederken, 3,50 desteğinin kırılamaması yukarı yönlü tepki hareketine neden oldu ve kapanış 3,52'nin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu sabah da söz konusu seviyenin üzerinde kısmi satıcılı seyreden kura etki edebilecek önemli bir veri akışı gözlenmiyor. TSİ 18:00'de ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışlarının ise etkisi sınırlı kalabilir. Şu aşamada, 3,50/55 bandı hareket alanı olmaya devam edebilecekken, ara direnç ve destekler sırasıyla 3,5350 ve 3,5150 seviyelerinde."

11:05 Analistler VİOP'ta vade sonu hareketliliğini nasıl yorumluyor?

VİOP yakın vadeli endeks kontratında vade sonuna iki gün kala, az önce bin puanın üzerindeki sıçramayla öne çıkan hareketlilik devam ediyor.

Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül, vade sonunun yaklaşmasına istinaden yaptığı değerlendirmede "Vadenin son 3 gününe girerken açık pozisyonlardan ötürü işlemlerin artık Şubat vade de yapılmasını önermekteyiz. Dolar/TL sözleşmesinde vade sonu yaklaşsa da açık pozisyonlara bakıldığında gün içi işlemler için hala Aralık vadeli sözleşmede işlemler yapılabilir. Taşınmak istenen pozisyonların ise artık zaman değeri kalmadığı için tercihe bırakılmıştır." ifadelerine yer verdi.

10:55 Dolar 3,5350'yi aştı

Hafta boyunca şu ana kadar 3,5040-3,5350 bandını izleyen Dolar/TL'de az önce 3,5360'a yönelen bir yukarı atak yaşandı. Kur sabah saatlerinde 3,52'lerdeydi.

10:45 VİOP endeks kontratları hareketlendi

TL varlıklarda sakin seyir devam ederken VIOP'ta endeks vadeli işlem sözleşmeleri hareketlendi. BIST30 Aralık vadeli endeks 93 bin 800'lerden 95 binin üzerine sıçrama yaptı. Kontrat 95 bin 200'ü gördükten sonra geri çekildi.

BIST30 endeks Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde Cuma günü vade sonu. Açık pozisyon sayısı değişimleri dün itibariyle likiditenin Aralık vadeli sözleşmelerden Şubat vadeli sözleşemelere kaymaya başladığını gösteriyor.

09:55

BIST 100 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 76 bin 687 puandan güne başladı.

09:30 Türk Lirası'nda sessizlik devam ediyor

Traderlar geçtiğimiz haftadan bu yana yeni yıl öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azaldığını belirtiyor. Dolar/TL'de hacimlerin azalmayı sürdürdüğü raporlanıyor. İşlemler sakin bir tablo çiziyor.

Dolar/TL, bu hafta şu ana kadar 3,5040-3,5350 bandını izledi ve son kotasyon 3,5240'dan geçiyor. Euro/TL aynı periyodda 3,6610-3,7070 bandını izlerken son kotasyon 3,6910'da. Sterlin/TL'de aralık 4,3030-4,3390 oldu ve kotasyon 4,3320'de.

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Aralık sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.03 düşüşle 93.9500 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL Aralık sonu kontratları ise yüzde 0.01 düşüşle 3.5250 seviyesinde seyrediyor.

Diğer taraftan düşük hacimli haftada iShares MSCI Türkiye ETF'inin MSCI Gelişen Piyasalar ETF'inden negtif ayrışmaya geçtiği görüldü.

Fed sonrası Rus büyükelçinin Ankara'da uğradığı silahlı saldırının yaşandığı gün hariç olmak üzere pozitif ayrışmıştı. Cuma günü ise bu tablo tesine döndü ve Türkiye yüzde 0,62 değer kaybederken gelişen piyasalar yüzde 0,59 değer kazandı. Pazartesi ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle ETF işlem görmezken dün yüzde 0,68 düşüşe karşılık gelişen piyasalarda yüzde 0,44 yükseliş görüldü.